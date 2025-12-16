Video Pillole
Tg Economia – 16/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A ottobre salgono debito pubblico ed entrate tributarie
– Ue, nuove risorse per la ricerca e l’innovazione
– A2A, 52 mln di euro valore economico generato in Sicilia nel 2024
– Tassi, i prossimi rialzi previsti nel 2027
sat/azn
