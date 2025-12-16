Ultime News

16 Dic 2025 Area fitness accanto alle piscine
Taglio del nastro venerdì 19
16 Dic 2025 Gentili e Morelli
premiati a Palazzo Pirelli
16 Dic 2025 Donazione Lions ai musei civici
a favore di ciechi e ipovedenti
16 Dic 2025 Figlio violento, la madre denuncia
Assolto: "Con lei, infanzia negata"
16 Dic 2025 La truffa all'Onu e il giallo dei
soldi riciclati: imputato assolto
Video Pillole

Tg Università – 16/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Intesa Sanpaolo premia sei tesi di laurea sulla disabilità
– UnitelmaSapienza, anno accademico al via con un dibattito sull’Intelligenza artificiale
– Messina, laurea honoris causa a Paola Cortellesi nel ricordo di Lorena e Sara

