17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
17 Dic 2025 Coldiretti in piazza a Bruxelles
con delegazione cremonese
17 Dic 2025 "Il Fumettazzo": un albo a fumetti
per ricordare Andrea Azzoni
17 Dic 2025 Senza vaccino continuò a lavorare
Veterinario condannato a sette mesi
17 Dic 2025 19 nuovi Carabinieri a Cremona:
il saluto del prefetto Giannelli
A novembre l’inflazione rallenta

ROMA (ITALPRESS) – Rallenta l’inflazione. A novembre 2025, secondo i dati Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è sceso dello 0,2% su base mensile, mentre rispetto a un anno prima è in rialzo dell’1,1%, rispetto al +1,2% di ottobre. Si tratta del livello più basso registrato dallo scorso gennaio. La lieve decelerazione dell’inflazione si deve prevalentemente al rallentamento, su base tendenziale, dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, degli Alimentari lavorati e non, dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. In calo anche i prezzi dei beni energetici regolamentati e dei Servizi relativi alle comunicazioni. Questi effetti sono solo in parte compensati dalla ripresa dei prezzi degli Energetici non regolamentati. L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta, come anche quella al netto dei soli beni energetici.
