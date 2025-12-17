Ecco i profili degli otto cremonesi, di nascita e d’adozione, che mercoledì mattina hanno ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, da parte del Prefetto Antonio Giannelli durante la cerimonia svoltasi a Palazzo del Governo.

Vice Brigadiere Denis BIDINI

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1992, viene assegnato dal 1998 alla compagnia di Carabinieri di Casalmaggiore. Durante la sua carriera militare il V. Brig. Bidini ha partecipato a diverse missioni sia all’estero che in Italia, per le quali ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia d’Argento al Merito Melitense, la Croce commemorativa per il mantenimento della pace missione SFOR in Bosnia, la Medaglia commemorativa nell’ambito degli Organismi Internazionali nel corso della guerra civile nell’ex Jugoslavia. Oltre che in ambito professionale, il V. Brig. Bidini si è distinto per l’impegno in campo sociale a favore di persone con disabilità e di volontariato, partecipando ai soccorsi per i terremoti dell’Emilia Romagna (2012) e del centro Italia (2016).

Sig. Roberto Giacomo CAVANA

Dopo aver svolto il servizio di leva presso il corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Sig. Cavana ha prestato servizio nella Polizia di Stato ed in particolare presso la Questura di Cremona dove è rimasto fino alla pensione venendo congedato con il grado di Ispettore Superiore. Nel corso della propria lunga carriera il Sig. Cavana ha ricevuto numerosi encomi e parole di lode, nonché la croce di bronzo per anzianità di servizio e la medaglia d’oro al merito di servizio.

Sig. Francesco CRISPO

Ha lavorato per più di un trentennio per le Poste Italiane, ricoprendo nel corso della propria carriera numerosi e delicati incarichi. Promotore della cultura e delle tradizioni della Sardegna, ha collaborato all’organizzazione della manifestazione in ricordo di Maria Carta, nota artista sarda, oltre che ad una serie di incontri culturali, tra cui la commemorazione di Giovanni Maria Angioy, rivoluzionario e politico sardo. Dal 2006 è socio dell’Associazione Culturale di Cremona “Sa Domu Sarda”, di cui è stato eletto anche consigliere e con la quale ha partecipato a diverse manifestazioni ed eventi, tra i quali la raccolta di fondi di solidarietà per la costruzione di un ospedale a Nukue nella Guinea Equatoriale a sostegno dei bambini africani disabili.

Sig. Luciano DI CESARE

Particolarmente attento ai bisogni del proprio territorio, ha affiancato all’attività lavorativa, l’impegno nella vita politica, assumendo nel tempo gli incarichi di Assessore e Consigliere del comune di Piadena. Persona attiva anche in campo sociale, ha partecipato alla costruzione dell’oratorio di Piadena e prestato la propria opera di volontariato presso la Caritas parrocchiale. Nel 2008 è diventato Presidente dell’Associazione “Aiutiamoli a Vivere” di Solarolo Rainerio attraverso cui ogni anno vengono ospitati dei bambini bielorussi orfani e con problemi di salute e referente dell’iniziativa “Il Tir della speranza” che annualmente consegnava negli istituti ed orfanotrofi bielorussi materiale di primissima necessità.

Sig. Federico FROSI

Noto imprenditore e Presidente Onorario della società M.P.F. di Ripalta Arpina, ha iniziato la propria attività da semplice dipendente fino a diventare titolare di una delle più note realtà produttive in Lombardia che, grazie al suo continuo espandersi, ha creato un indotto per sei aziende lombarde collegate. Tra il 1995 e il 2004 si è impegnato nella vita politica del comune di Ripalta Arpina, in qualità di Consigliere e di Assessore, oltre a contribuire alle spese sostenute per implementare le attrezzature sportive e ludiche dell’oratorio del paese e a svolgere attività di volontariato presso l’Ospedale di Castelleone.

Sig. Pasqualino GUSMAROLI

E’ stato co-fondatore, nel 1969, dell’Associazione Polisportiva Atletica Spinese e ha ricoperto la carica di Presidente dell’Unione Sportiva Spinese Oratorio per 32 anni. Sempre attento alle esigenze delle persone più fragili, è stato volontario attivo presso l’associazione La Solidarietà dal 2004. Il Sig. Gusmaroli si è dedicato con grande passione allo sport, inteso come veicolo educativo e strumento di inclusione, divenendo nel tempo un punto di riferimento per la comunità.

Cap. Gennaro LANDI

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze giuridiche a Roma, nel 1998 è entrato nel Corpo della Guardia di Finanza. Nel corso della sua lunga carriera ha prestato servizio, in ruoli importanti, a Domodossola e a Roma. Nel 2018 è stato assegnato, con l’incarico di Comandante alla Sezione Verifiche Complesse del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cremona, dove è rimasto fino al 2023. Animato da grande senso del dovere, ha ottenuto brillanti risultati nel contrasto alle frodi fiscali ed al riciclaggio perpetrati sia sul territorio cremonese che nelle limitrofe province lombarde. Negli anni ha ricevuto numerosi encomi ed elogi per la meritoria attività svolta, oltre alla Croce d’Argento per anzianità di servizio.

Ing. Cesare SOLDI

Dopo essersi laureato in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, consegue nel 1999 un Master in International Economics and Management presso la SDA Bocconi di Milano e nello stesso anno entra nel mondo del lavoro, come consulente in marketing presso la British Telecom di Londra. Dopo questa prima esperienza, a partire dal 2000 inizia il proprio percorso professionale nell’ambito del marketing, assumendo incarichi sempre più rilevanti e prestando la propria opera in diverse importanti aziende italiane e straniere.

Nel 2010 decide di mettersi in proprio e assume la conduzione dell’Azienda Agricola Cesare Soldi di Cremona, dedita alla produzione cerealicola, in particolare mais, soia, frumento. Nel corso della sua lunga carriera l’Ing. Soldi si è impegnato nella vita associativa di numerose realtà del comparto agricolo, ricoprendo la carica di Presidente dell’Associazione Maiscoltori Italiani, di Consigliere del Consorzio Agrario di Cremona, dell’Associazione Nazionale Bieticoltori. Nel maggio del 2023 viene eletto Presidente della Libera Associazione Agricoltori di Cremona, realtà nata nel 1945 per assistere i propri membri tutelando la professionalità e gli interessi delle imprese del settore primario e favorendo l’incremento e il miglioramento della produzione agricola.

Medaglia d’onore concessa con decreto del Presidente della Repubblica al Sig. Battista BONATI

Classe 1924, fu richiamato alle armi nel 1943. Trasferito ai ruoli dell’Aeronautica, fu aggregato al 66° reggimento fanteria a Piacenza. Fatto prigioniero l’8 settembre 1943, dopo un mese riuscì ad evadere, ma fu fatto prigioniero all’inizio di marzo 1944 durante un rastrellamento. Inizialmente aggregato ad un reparto del genio Militare tedesco di stanza ad Asti, nell’aprile del ’44 fu trasferito e internato in Germania fino al febbraio 1945, quando riuscì a fuggire e a rientrare in Italia.

© Riproduzione riservata