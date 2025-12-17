Elena Spelta, coordinatrice provinciale e Luisa Rebessi, volontaria ai banchetti, hanno incontrato il sindaco Andrea Virgilio e l’assessora Marina Della Giovanna per presentare la campagna Telethon di quest’anno, “Facciamoli diventare grandi, adotta il futuro di molti bambini”.

Come sostengono i volontari Telethon, la rarità di una malattia non è più vista come condanna, ma come scintilla che accende la forza più grande delle persone, la solidarietà. Per questo i volontari, il 20 e il 21 dicembre, saranno presenti in Galleria 25 Aprile, dalle 9 alle 18, con una postazione dove sarà possibile acquistare piccoli cuori di cioccolato ed altri prodotti solidali.

Da più di trent’anni Fondazione Telethon sostiene la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare: scienziati, famiglie e donatori insieme rendono possibile ciò che può sembrare irraggiungibile trasformando diagnosi difficili in speranze concrete. La campagna di quest’anno ci parla di rarità e di speranza affinché sia possibile il progresso verso cure sempre più accessibili. Per questo motivo Fondazione Telethon è diventata dal 2023 ente biomedico, continuando a finanziare non solo la ricerca scientifica, ma anche la produzione di farmaci specifici per continuare ad accendere la speranza.

Per la prima volta al mondo un ente no profit ha ottenuto, in questi giorni, l’autorizzazione della FDA (Food and Drug Administration) americana per la distribuzione negli Stati Uniti di una terapia genica destinata ai pazienti con una rara e grave immunodeficienza. Una nuova speranza, frutto del lavoro decennale dei nostri laboratori di ricerca, un farmaco efficace per i pazienti affetti da questa patologia.

© Riproduzione riservata