In Italia 27 milioni di occupati





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 si contano quasi 27 milioni di lavoratori, con un incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente e del 5,7% rispetto al 2019, prima della pandemia. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps. I numeri mostrano tendenze diverse per categoria: i dipendenti crescono dell’1,8% in un anno e del 7,7% dal 2019, mentre gli indipendenti calano del 2,7% rispetto al 2023. In forte espansione i parasubordinati, con un aumento del 6,4% annuo. Cresce anche il reddito medio da lavoro, che raggiunge i 26.079 euro annui, con un incremento reale dell’1,1% considerando l’inflazione. Persiste però il divario di genere: gli uomini guadagnano in media 29.236 euro contro i 22.023 delle donne, anche se quest’anno la crescita femminile è stata maggiore. Sul fronte demografico, l’occupazione cresce soprattutto tra gli under 30 e gli over 50. Geograficamente, il Nord Ovest concentra il 29% dei lavoratori, mentre il Sud e le Isole si fermano al 27% complessivo. Infine, quasi 780mila persone risultano contemporaneamente lavoratori e pensionati, mentre i lavoratori extracomunitari rappresentano l’11,9% del totale, con picchi del 54% tra i domestici

