Ultime News

17 Dic 2025 Il 20 e 21 dicembre i
cioccolatini Telethon in Galleria
17 Dic 2025 Traffico e scuole, Alquati chiede
interventi per via 20 Settembre
17 Dic 2025 Orfani di femminicidio, l'esperienza
dell'associazione Olga
17 Dic 2025 Progetto della Camera penale: gli
studenti Einaudi indossano la toga
17 Dic 2025 In Prefettura la cerimonia
per i nuovi otto cavalieri
Cronaca

In Prefettura la cerimonia
per i nuovi otto cavalieri

Sono 8 i nuovi cavalieri che verranno insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” questa mattina in Prefettura.

Sono: il vice brigadiere Denis Bidini, Roberto Giacomo Cavana,  Francesco Crispo, Luciano Di Cesare, Federico Frosi, Pasqualino Gusmaroli, tenente Gennaro Landi, Cesare Soldi.

Nella stessa occasione, sarà consegnata la medaglia d’onore alla memoria, ai famigliari del signor Battista Bonati, che ha vissuto la drammatica esperienza della deportazione nei lager nazisti e del lavoro coatto durante la seconda guerra mondiale.

Alla manifestazione parteciperanno le massime autorità civili della provincia di Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...