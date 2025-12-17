Sono 8 i nuovi cavalieri che verranno insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” questa mattina in Prefettura.

Sono: il vice brigadiere Denis Bidini, Roberto Giacomo Cavana, Francesco Crispo, Luciano Di Cesare, Federico Frosi, Pasqualino Gusmaroli, tenente Gennaro Landi, Cesare Soldi.

Nella stessa occasione, sarà consegnata la medaglia d’onore alla memoria, ai famigliari del signor Battista Bonati, che ha vissuto la drammatica esperienza della deportazione nei lager nazisti e del lavoro coatto durante la seconda guerra mondiale.

Alla manifestazione parteciperanno le massime autorità civili della provincia di Cremona.

