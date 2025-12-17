Ultime News

17 Dic 2025 Workshop sulla messa a punto
acustica con Christopher Germain
17 Dic 2025 "Embodying Migration":
inaugurata la mostra in Comune
17 Dic 2025 Cerca di strozzarla, ma lei fugge
dalla finestra: egiziano a processo
17 Dic 2025 Rei - Reindustria Innovazione
ufficialmente dismessa
17 Dic 2025 Rapito e massacrato, condannati in
sette. Due assolti per sequestro
Video Pillole

Lazio, Bertucci “Debito in calo e più risorse per la sanità”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ in atto un forte risanamento del bilancio. Abbiamo anche 153 milioni di avanzo sulla sanità. Saranno investiti per la nuova strumentazione, in maniera tale da ridurre le liste d’attesa. E’ un lavoro importante, certosino, senza accendere nuovi mutui. Siamo passati in soli 2 anni e mezzo da oltre 21 miliardi di debito a 7 miliardi. Credo che anche questo certifichi il buon lavoro”. Così Marco Bertucci (Fratelli d’Italia), presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a margine della seconda giornata di lavori sulla legge di stabilità.

f04/sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...