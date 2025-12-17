Teatro Massimo Palermo, Betta “Le formazioni giovanili sono una realtà”

PALERMO (ITALPRESS) – “Le formazioni giovanili della Fondazione Teatro Massimo ormai sono una realtà. Da un lato rappresentano il riflesso concreto della scritta sul frontone, quando si parla dell’avvenire; dall’altro sono una concreta forza dello sviluppo della musica per i giovani e con i giovani, rappresentando i concetti più alti e sublimi dell’arte, ovvero il fatto di rinnovarsi e affidare questa grande tradizione musicale ai giovani”. Lo ha detto Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, a margine della presentazione del nuovo programma di eventi delle formazioni orchestrali giovanili.

