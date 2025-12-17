Ultime News

17 Dic 2025 Cavalieri della Repubblica: ecco
chi sono i cremonesi insigniti
17 Dic 2025 "Capitani vittoriosi", il 18
dicembre presentazione al Ghisleri
17 Dic 2025 Natale con i tuoi o con chi vuoi?
I risultati del sondaggio
17 Dic 2025 "Il Fico" riapre i battenti al posto
de "Le scuderie", con un nuovo nome
17 Dic 2025 La celebrazione di Stradivari
nell’anniversario della sua morte
Video Pillole

Trasporti & Logistica Magazine – 17/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Autotrasporto, un fondo da 590 milioni per il rinnovo dei veicoli
– Gruppo FS, 18 miliardi investiti nel primo anno del Piano Strategico
– Poste Italiane rafforza la rete a Milano
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...