Camorra, custodia cautelare per 11 persone a Napoli





NAPOLI (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone ritenute indagate, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, in quanto ritenute affiliate al clan Amato-Pagano operante nei comuni di Melito di Napoli, Mugnano di Napoli ed in parte dei quartieri Secondigliano e Scampia di Napoli, nonché di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio, con l’aggravante di aver agito per agevolare il clan. L’operazione è la prosecuzione dell’attività cautelare eseguita a dicembre dello scorso anno nei confronti di 53 indagati ritenuti affiliati, anche in posizione apicale, al clan. All’interno dell’organizzazione ogni componente aveva un ruolo ben definito.

ia/mgg/mrv

