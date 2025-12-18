Nella suggestiva cornice di Palazzo Trecchi si è tenuta la tradizionale cena di fine anno della scuderia automobilistica 3T Autostoriche Cremona. L’evento oltre per il tradizionale scambio di auguri tra i soci è servito a ricordare l’attività e i risultati ottenuti dagli equipaggi nel corso dell’ anno agonistico. Perla dell’annata è stata l’organizzazione della ventitreesima edizione della gara di regolarità per autostoriche Campagne e Cascine valevole per il Trofeo Nazionale della Regolarità con la partecipazione di oltre 80 equipaggi proveniente da ogni parte d’Italia e uno anche dalla Russia alla guida di prestigiose autovetture come una centenaria Bugatti, Om superba, Lancia Lambda e Balilla sport spider e coupé.

La stagione agonistica dell’anno prossimo prevede la partecipazione degli equipaggi alle principali gare del campionato italiano e del Trofeo Nazionale regolarità. In questi giorni è giunta la conferma da parte dell’Aci sport dell’inserimento nel calendario del Trofeo Nazionale della Regolarità anche per l’anno prossimo di Campagne e Cascine che giunta alla ventiquattresima edizione si avvia ad essere una delle più longeve gare italiane per auto storiche.

Gradito ospite della giornata il giovane pilota di turismo mantovano Carlo Tamburini giunto quest’anno in terza posizione al campionato italiano endurance categoria pro am alla guida della Ferrari 296 gt3 dell’ Easy Racing. Il promettente conduttore nonostante la sua giovane età vanta già lusinghiere esperienze di guida con vetture del calibro di Honda, Bmw, Maserati e Ferrari.

