Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Cronaca

Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati

E’ ancora attiva l’iniziativa promossa da Confcommercio Provincia di Cremona in collaborazione con SABA, pensata per agevolare l’accesso al centro storico e incentivare la frequentazione delle attività commerciali.

Il progetto consente ai clienti dei negozi aderenti di richiedere i ticket parcheggio per usufruire di condizioni agevolate, rendendo più semplice e conveniente vivere il centro cittadino, in particolare in questo periodo, caratterizzato da maggiore movimento per shopping, incontri e aperitivi.

A rilanciare l’invito è Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio Provincia di Cremona: “L’iniziativa è ancora attiva e rappresenta un’opportunità concreta per chi frequenta il centro. Invitiamo i clienti a chiedere i ticket parcheggio nei negozi aderenti: sono particolarmente utili in questo periodo, quando la città si anima tra acquisti e momenti di socialità”.

L’iniziativa prevede tre tipologie di ticket parcheggio a tariffa agevolata presso il parcheggio SABA di piazza Marconi: il Lunch Pass, valido dalle 12.00 alle 15.00 per una sosta di tre ore; lo Shopping Time, utilizzabile nelle fasce 10.00–13.00 e 15.00–20.00; e il Dinner Pass, pensato per la sera, dalle 19.00 alle 2.00, ideale per cene, aperitivi e momenti di socialità in centro. Tutti i ticket hanno un costo agevolato di 4 euro e possono essere richiesti direttamente presso i negozi, i bar e i locali aderenti, riconoscibili dalle locandine dell’iniziativa e senza obbligo di acquisto.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...