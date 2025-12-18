E’ ancora attiva l’iniziativa promossa da Confcommercio Provincia di Cremona in collaborazione con SABA, pensata per agevolare l’accesso al centro storico e incentivare la frequentazione delle attività commerciali.

Il progetto consente ai clienti dei negozi aderenti di richiedere i ticket parcheggio per usufruire di condizioni agevolate, rendendo più semplice e conveniente vivere il centro cittadino, in particolare in questo periodo, caratterizzato da maggiore movimento per shopping, incontri e aperitivi.

A rilanciare l’invito è Marco Stanga, vicepresidente di Confcommercio Provincia di Cremona: “L’iniziativa è ancora attiva e rappresenta un’opportunità concreta per chi frequenta il centro. Invitiamo i clienti a chiedere i ticket parcheggio nei negozi aderenti: sono particolarmente utili in questo periodo, quando la città si anima tra acquisti e momenti di socialità”.

L’iniziativa prevede tre tipologie di ticket parcheggio a tariffa agevolata presso il parcheggio SABA di piazza Marconi: il Lunch Pass, valido dalle 12.00 alle 15.00 per una sosta di tre ore; lo Shopping Time, utilizzabile nelle fasce 10.00–13.00 e 15.00–20.00; e il Dinner Pass, pensato per la sera, dalle 19.00 alle 2.00, ideale per cene, aperitivi e momenti di socialità in centro. Tutti i ticket hanno un costo agevolato di 4 euro e possono essere richiesti direttamente presso i negozi, i bar e i locali aderenti, riconoscibili dalle locandine dell’iniziativa e senza obbligo di acquisto.

