Fondi di coesione, Fedriga “Le Regioni devono essere centrali”





ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato una interlocuzione importante con il vicepresidente della commissione europea, per quanto riguarda la specificità delle risorse per l’agricoltura, e, in generale sui fondi di coesione, sulla centralità che le regioni devono ricoprire nell’interesse del paese. Il rischio qual è? O una eccessiva centralizzazione, che comporterebbe anche tutte quelle criticità emerse con il Pnrr, con spese non all’altezza delle aspettative del paese, e dall’altro una frammentazione, dove le regioni vengono escluse e si perde quella politica di area vasta, fondamentale”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, al termine delle riunione con i governatori e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, a margine della Conferenza delle Regioni, sulla riforma della politica di coesione.

xc3/pc/mca3

© Riproduzione riservata