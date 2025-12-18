Ultime News

18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
18 Dic 2025 Centro di Cremona più accessibile:
convenzione per parcheggi agevolati
Video Pillole

Fondi di coesione, Fedriga “Le Regioni devono essere centrali”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato una interlocuzione importante con il vicepresidente della commissione europea, per quanto riguarda la specificità delle risorse per l’agricoltura, e, in generale sui fondi di coesione, sulla centralità che le regioni devono ricoprire nell’interesse del paese. Il rischio qual è? O una eccessiva centralizzazione, che comporterebbe anche tutte quelle criticità emerse con il Pnrr, con spese non all’altezza delle aspettative del paese, e dall’altro una frammentazione, dove le regioni vengono escluse e si perde quella politica di area vasta, fondamentale”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, al termine delle riunione con i governatori e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, a margine della Conferenza delle Regioni, sulla riforma della politica di coesione.
