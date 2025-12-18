Una serata all’insegna della solidarietà, dell’impegno civile e dell’eccellenza culturale: ieri, mercoledì 17 dicembre, nella prestigiosa cornice del Relais Convento di Persico Dosimo, si è svolta la tradizionale conviviale natalizia del Lions Club Cremona Europea.

L’evento, momento centrale dell’anno lionistico, ha visto la partecipazione di numerosi soci e autorità, uniti dalla volontà di scambiarsi gli auguri in un clima di profonda condivisione dei valori del “Service”.

Il Presidente del Club, Emanuele Bettini, ha presentato l’ospite d’onore della serata: il nuovo Questore di Cremona, il Dottor Carlo Ambra. Insediatosi lo scorso 1 dicembre, Ambra detiene il primato di Questore più giovane d’Italia e vanta una solida carriera nella Digos e nella Polizia di Prevenzione.

Nel suo intervento, il Questore si è detto onorato dell’invito e ha delineato le priorità del suo mandato, focalizzate sulla prossimità e sulla sicurezza dei cittadini. In particolare, ha sottolineato l’impegno della Polizia di Stato nella tutela delle fasce deboli, nel contrasto al disagio giovanile e ai reati di genere, oltre alla costante lotta contro le truffe agli anziani.

Un momento di particolare emozione è stato dedicato al riconoscimento del lavoro svolto dai soci. Il Presidente di zona B Emanuele Fazzi, insieme al Presidente Bettini e al Consigliere Carmine Scotti, ha consegnato una targa di merito a Laura Rubagotti (Segretario e Addetto Stampa) e a Giovanni Sinelli (Cerimoniere). “Un premio per l’impegno e la dedizione che hanno dimostrato nelle attività di sviluppo lionistico, rappresentando un punto di riferimento per tutti i Soci e un modello a cui aspirarsi”, ha dichiarato Emanuele Fazzi durante la consegna.

La serata è stata nobilitata dall’esibizione della violinista Daniela Cioffi, che ha incantato i presenti suonando un prezioso violino d’epoca realizzato dal liutaio cremonese Pietro Grulli (1831-1898). Il suono dello strumento storico ha riempito le sale del Relais, creando un’atmosfera magica che ha celebrato l’identità artistica della nostra città.

A sorpresa, il talento musicale è emerso anche tra le fila del Club: il Cerimoniere Giovanni Sinelli ha accompagnato la violinista in un sentito brano natalizio, raccogliendo il caloroso applauso di tutta la platea.

