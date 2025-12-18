Ultime News

18 Dic 2025 Mense scolastiche, resta Camst
Vinto l'appalto fino al 2031
18 Dic 2025 Lions Club Cremona Europea celebra
il Natale tra istituzioni e musica
18 Dic 2025 Dimore Storiche Cremonesi, visita
speciale a Palazzo Mina Bolzesi
18 Dic 2025 Centro Nazionale Autismo,
sul palco il galà benefico
18 Dic 2025 Reindustria, anche il Comune
di Cremona fa un passo indietro
Video Pillole

Taranto, 11 indagati per estorsione con metodo mafioso

TARANTO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce in coordinamento con la Procura di Taranto. Il procedimento penale è a carico di 11 indagati, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero procedente ha disposto, altresì, l’esecuzione di perquisizioni delegate finalizzate alla ricerca di armi e di cose pertinenti ai reati, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di “estorsione pluriaggravata”, “incendio pluriaggravato”, e “intralcio alla giustizia”, tutti presuntamente commessi con “metodo mafioso”, “porto di armi da sparo e relative munizioni”, nonchè “evasione continuata” ed “esercizio abusivo della professione”. L’operazione, denominata “Argan”, rappresenta l’esito di una complessa e articolata attività investigativa, coordinata come detto dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce e dalla Procura di Taranto, avviata nell’ottobre 2023 e conclusasi nel settembre 2025, sviluppatasi attraverso servizi di osservazione, attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica, pedinamenti elettronici mediante dispositivi GPS, nonché riprese video.
mgg/mca3 (Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...