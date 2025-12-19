Conad, 22 mld di fatturato nel 2025 e nuovo store format: Benessity

MILANO (ITALPRESS) – Presentati a Milano i dati preconsuntivi di Conad per il 2025. Il fatturato dell’insegna è cresciuto del 4,43% sul 2024 e si è attestato a 21,8 miliardi. In particolare la marca del distributore ha fatturato 6,5 miliardi, valendo il 34,1% del totale. La quota di mercato è al 14,84% sul totale Italia. Il patrimonio netto del Sistema Conad si attesta a 3,95 miliardi di euro.

