19 Dic 2025 Dal 19 dicembre il Museo Civico
Ala Ponzone ospita due nuove mostre
19 Dic 2025 Padania Acque, il retroscena: così
è saltato il voto sullo statuto
19 Dic 2025 Doppio appuntamento per i più
piccoli alla Biblioteca Statale
19 Dic 2025 Ponte di Isola Dovarese: Ministero
pronto a sbloccare 14 milioni
19 Dic 2025 Antimicrobico-resistenza, Pan:
"Servono interventi omogenei"
Conad, 22 mld di fatturato nel 2025 e nuovo store format: Benessity

MILANO (ITALPRESS) – Presentati a Milano i dati preconsuntivi di Conad per il 2025. Il fatturato dell’insegna è cresciuto del 4,43% sul 2024 e si è attestato a 21,8 miliardi. In particolare la marca del distributore ha fatturato 6,5 miliardi, valendo il 34,1% del totale. La quota di mercato è al 14,84% sul totale Italia. Il patrimonio netto del Sistema Conad si attesta a 3,95 miliardi di euro.

f03/sat

© Riproduzione riservata
