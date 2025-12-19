Parco Biometano Experience, l’economia circolare diventa esperienza





ROMA (ITALPRESS) – Non solo impianto industriale a luogo di incontro, formazione e cultura. A Corigliano-Rossano apre Parco Biometano Experience, il nuovo percorso immersivo che permette a scuole, enti e associazioni di entrare nel cuore della sostenibilità. Parco Biometano nasce da una progettazione condivisa con il DIMEG – Università della Calabria e rappresenta oggi un modello di efficienza per la gestione sostenibile dei rifiuti organici. Qui i rifiuti organici si trasformano in energia pulita e nuova vita per la terra.

La tecnologia utilizzata è quella della digestione anaerobica “WET”, che garantisce alte prestazioni, abbattimento delle emissioni odorigene e un ciclo idrico interno capace di riutilizzare il 95% dell’acqua dopo depurazione. L’impianto, inoltre, è energeticamente virtuoso grazie a 3 megawatt di fotovoltaico, che ne coprono in gran parte il fabbisogno elettrico. Parco Biometano Experience non è solo un impianto, ma anche natura e cultura: un giardino botanico, un biolago, un anfiteatro immerso nel verde e grandi opere di arte ambientale raccontano il legame tra uomo, ambiente e innovazione.

