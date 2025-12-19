Tradizionale appuntamento con
il Gospel al Museo del Violino
Si rinnova sabato 20 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona il tradizionale appuntamento con Gospel all’Auditorium, concerto del periodo natalizio promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.
In scena uno dei migliori gruppi a livello internazionale, The New York City Gospel Choir, il principale coro contemporaneo di New York, composto dai migliori cantanti della “Grande Mela”, professionisti che sono apparsi e hanno registrato con il Who’s Who dell’industria musicale, tra cui Stevie Wonder, Whitney Houston, Roberta Flack, Freddie Jackson, Michael Jackson, Donnie McClurkin, Hezekiah Walker, Aretha Franklin e innumerevoli altri.
Il New York City Gospel Choir si esibisce in uno spettacolo di amore e ispirazione composto da selezioni musicali che ispirano e diffondono il messaggio dell’amore. Un concerto commovente, melodico ed emozionale che trasmette sentimenti positivi a tutti coloro che lo ascoltano. Con canzoni come Seasons of Love (dallo spettacolo di Broadway, Rent), Love Train (O’Jays), How Deep Is Your Love (BeeGees), I Want To Dance With Somebody (Whitney Houston) e infondendo canzoni di ispirazione come Total Praise (Richard Smallwood), Oh Happy Day (Edwing Hawkins) e altri brani coinvolgenti al fine di far cantare e apppaudire il pubblico.
I biglietti sono in vendita al botteghino del Museo del Violino o in internet sulla piattaforma Vivaticket.