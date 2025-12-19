Si rinnova sabato 20 dicembre alle ore 21 all’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona il tradizionale appuntamento con Gospel all’Auditorium, concerto del periodo natalizio promosso da Museo del Violino e Unomedia con il sostegno di Fondazione Arvedi Buschini e MdV friends.

In scena uno dei migliori gruppi a livello internazionale, The New York City Gospel Choir, il principale coro contemporaneo di New York, composto dai migliori cantanti della “Grande Mela”, professionisti che sono apparsi e hanno registrato con il Who’s Who dell’industria musicale, tra cui Stevie Wonder, Whitney Houston, Roberta Flack, Freddie Jackson, Michael Jackson, Donnie McClurkin, Hezekiah Walker, Aretha Franklin e innumerevoli altri.

Il New York City Gospel Choir si esibisce in uno spettacolo di amore e ispirazione composto da selezioni musicali che ispirano e diffondono il messaggio dell’amore. Un concerto commovente, melodico ed emozionale che trasmette sentimenti positivi a tutti coloro che lo ascoltano. Con canzoni come Seasons of Love (dallo spettacolo di Broadway, Rent), Love Train (O’Jays), How Deep Is Your Love (BeeGees), I Want To Dance With Somebody (Whitney Houston) e infondendo canzoni di ispirazione come Total Praise (Richard Smallwood), Oh Happy Day (Edwing Hawkins) e altri brani coinvolgenti al fine di far cantare e apppaudire il pubblico.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Museo del Violino o in internet sulla piattaforma Vivaticket.

