Nella piazzetta di Casalmorano, il Natale prende vita con alberi e decorazioni realizzati da volontarie. Ogni quadratino racconta una storia di passione e comunità!

Alcune delle decorazioni

Anche per questo Natale il paese di Casalmorano ha il suo angolo granny. La piazzetta adiacente alla chiesa parrocchiale è stata trasformata in un bosco colorato con l’allestimento di due alberi alti tre metri ciascuno e vari alberelli tutti realizzati con quadratini colorati fatti all’uncinetto.

Circa 600 quadratini realizzati pazientemente dalle mani di un gruppo di volontarie che si occupano della decorazione del paese mentre gli ulivi che adornano la piazzetta sono stati addobbati con cento palline bianche e rosse realizzate con la stessa tecnica.

Inoltre una miriade di alberelli colorati adornano le vie del paese per portare un po’ di colore e allegria e ricordare a tutti la gioia del Natale!

