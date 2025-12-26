Ultime News

26 Dic 2025 Inseguimento in viale Trento Trieste:
in carcere il conducente dell'auto
26 Dic 2025 Santo Stefano a teatro: “Cin-Ci-là”
riempie il Ponchielli di Cremona
26 Dic 2025 Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?
26 Dic 2025 Carabinieri, controlli di Natale:
un arresto e due denunce
26 Dic 2025 Portesani: "Il Comune dia i suoi
alloggi inutilizzati al terzo settore"
Cronaca

Tosano apre a Milano e a Brescia
Tramonta l'interesse su Cremona?

L'area tra Paullese e via Picenendo destinata alla grande distribuzione

Un anno fa sembrava cosa fatta o perlomeno bene instradata: il colosso della grande distribuzione Tosano sembrava pronto ad approdare nell’area Cardaminopsis in fregio alla Paullese con una maxi piattaforma commerciale per 7.660 metri quadrati di superficie di vendita, di cui 4.750 alimentari e poco meno di 3000 non alimentari.

Invece dopo l’ultima conferenza di servizi in Regione, la procedura sembra arenata, in attesa che la proprietà presenti la valutazione di Impatto ambientale, dopo i rilievi soprattutto di ordine viabilistico giunti dagli enti locali.

Ad oggi la scheda tecnica riguardante l’iter autorizzativo, caricata sulla piattaforma regionale delle procedure VIA, recita semplicemente “i termini di procedura non sono ancora avviati” e tra gli addetti ai lavori locali tutto tace.

Nel frattempo però il gruppo non ha perso tempo e per il 2026 annuncia nuove iniziative in Lombardia con l’apertura di tre ipermercati strategici, tra cui la gestione completa di un importante shopping mall milanese come il Centro Commerciale ‘Le Porte di Milano’ a Cesano Boscone, dove il gruppo veronese ha preso il posto di Bennet con la chiara volontà di rilanciarlo. L’inaugurazione è prevista appunto per il 2026.

Sempre nei primi mesi del nuovo anno aprirà anche un ipermercato a Brescia, in via Valcamonica, all’interno di un ampio intervento di riqualificazione urbana, mentre per il 2027 è prevista l’apertura di un nuovo negozio a Paullo, circa dieci chilometri a est di Milano. In questo caso si tratta di una costruzione ex novo, con i lavori di realizzazione già in fase di avvio, situata in una posizione strategica prospiciente la Paullese.

Potrebbe essere il segno di uno spostamento di interesse da parte del gruppo veronese leader della grande distribuzione, che alla fine piuttosto di investire su un bacino già abbastanza saturo come quello di Cremona potrebbe aver deciso di guardare al ben più densamente popolato hinterland milanese.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...