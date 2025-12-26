Un anno fa sembrava cosa fatta o perlomeno bene instradata: il colosso della grande distribuzione Tosano sembrava pronto ad approdare nell’area Cardaminopsis in fregio alla Paullese con una maxi piattaforma commerciale per 7.660 metri quadrati di superficie di vendita, di cui 4.750 alimentari e poco meno di 3000 non alimentari.

Invece dopo l’ultima conferenza di servizi in Regione, la procedura sembra arenata, in attesa che la proprietà presenti la valutazione di Impatto ambientale, dopo i rilievi soprattutto di ordine viabilistico giunti dagli enti locali.

Ad oggi la scheda tecnica riguardante l’iter autorizzativo, caricata sulla piattaforma regionale delle procedure VIA, recita semplicemente “i termini di procedura non sono ancora avviati” e tra gli addetti ai lavori locali tutto tace.

Nel frattempo però il gruppo non ha perso tempo e per il 2026 annuncia nuove iniziative in Lombardia con l’apertura di tre ipermercati strategici, tra cui la gestione completa di un importante shopping mall milanese come il Centro Commerciale ‘Le Porte di Milano’ a Cesano Boscone, dove il gruppo veronese ha preso il posto di Bennet con la chiara volontà di rilanciarlo. L’inaugurazione è prevista appunto per il 2026.

Sempre nei primi mesi del nuovo anno aprirà anche un ipermercato a Brescia, in via Valcamonica, all’interno di un ampio intervento di riqualificazione urbana, mentre per il 2027 è prevista l’apertura di un nuovo negozio a Paullo, circa dieci chilometri a est di Milano. In questo caso si tratta di una costruzione ex novo, con i lavori di realizzazione già in fase di avvio, situata in una posizione strategica prospiciente la Paullese.

Potrebbe essere il segno di uno spostamento di interesse da parte del gruppo veronese leader della grande distribuzione, che alla fine piuttosto di investire su un bacino già abbastanza saturo come quello di Cremona potrebbe aver deciso di guardare al ben più densamente popolato hinterland milanese.

© Riproduzione riservata