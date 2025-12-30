Ultime News

30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
30 Dic 2025 Lavoro, 113 offerte attive
nei Centri per l'impiego
30 Dic 2025 Virgilio: “Niente rimpasto, nel 2026
focus su giovani, verde e cultura”
Economia

Lavoro, 113 offerte attive
nei Centri per l'impiego

Fill-1

Questa settimana sono attive 113 offerte di lavoro nei Centri per l’Impiego di Cremona, Crema, Soresina e Casalmaggiore.

Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti.

Bisogna poi presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta specificando nell’oggetto i codici di riferimento.

SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORO DEI 4 CPI PROVINCIALI

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...