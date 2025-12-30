Ultime News

30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
30 Dic 2025 Lavoro, 113 offerte attive
nei Centri per l'impiego
30 Dic 2025 Virgilio: “Niente rimpasto, nel 2026
focus su giovani, verde e cultura”
Tg Sport – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma batte il Genoa nella sera del ritorno di De Rossi
– Sarri operato al cuore, intervento riuscito
– Canottaggio, morto il presidente Fic e campione olimpico Davide Tizzano
– Basket, Milano e Bologna vittoriose nei posticipi di campionato
– Regola del fuorigioco, ecco la nuova proposta di Infantino
