30 Dic 2025 Abbandonano i rifiuti ma dimenticano
documenti personali: rintracciati
30 Dic 2025 Manutenzioni straordinarie impianti
comunali, stanziati 30mila euro
30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
Torino, sei minorenni ai domiciliari per scontri con la polizia

TORINO (ITALPRESS) – Questa mattina la Polizia di Stato di Torino, su disposizione della Procura dei Minorenni, ha eseguito una misura cautelare di permanenza in casa nei confronti di sei minorenni tra i 16 e i 17 anni. I giovani sono indagati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, in relazione a scontri avvenuti davanti al liceo Einstein e durante manifestazioni di piazza. Feriti complessivamente diversi agenti della Digos e del Reparto Mobile. Effettuate anche perquisizioni domiciliari.

tvi/gtr
(Fonte video: Polizia di Stato)

