Crans-Montana, l'esperto: "Tragedia
evitabile. Controlli non bastano"
Mostra Boccaccio Boccaccino. Gran
finale con il direttore don Gaiardi
Gatti abbandonati in appartamento
Nei guai 40enne residente a Cremona
Riprende la visita pastorale,
celebrazioni in diretta su CR1
Furti tra Emilia e Nord Italia,
anche nel cremonese. Presa la gang
Cronaca

Gatti abbandonati in appartamento
Nei guai 40enne residente a Cremona

Ad intervenire, grazie ad una segnalazione, gli agenti della polizia locale di Piacenza

Foto di repertorio
Fill-1

Nei giorni scorsi, grazie ad una segnalazione, la polizia locale di Piacenza ha denunciato una donna ritenuta responsabile dell’abbandono di alcuni gatti all’interno di un appartamento. Gli animali erano stati lasciati senza adeguata assistenza e cure. Gli accertamenti hanno consentito di identificare una 40enne residente a Cremona, che pur non essendo proprietaria dell’immobile aveva la disponibilità degli animali e se ne occupava da tempo. I gatti sono stati presi in carico e sono attualmente in attesa di adozione.

