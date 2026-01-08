Nei giorni scorsi, grazie ad una segnalazione, la polizia locale di Piacenza ha denunciato una donna ritenuta responsabile dell’abbandono di alcuni gatti all’interno di un appartamento. Gli animali erano stati lasciati senza adeguata assistenza e cure. Gli accertamenti hanno consentito di identificare una 40enne residente a Cremona, che pur non essendo proprietaria dell’immobile aveva la disponibilità degli animali e se ne occupava da tempo. I gatti sono stati presi in carico e sono attualmente in attesa di adozione.

