9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
9 Gen 2026 In biblioteca al via laboratorio
teatrale dedicato ai bambini
9 Gen 2026 Al Ponchielli il 13 e 14 gennaio
va in scena "Riccardo III"
9 Gen 2026 Giornata Memoria, al Ponchielli
letture da "I sommersi e i salvati"
Legge elettorale, Meloni “Lavoriamo a riforma per dare stabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interlocuzioni con l’opposizione” sulla legge elettorale, “se ne sta occupando il Parlamento. La ragione per la quale io penso che Elly Schlein, ma non solo lei, dovrebbe vedere favorevolmente una riforma che consente a chi prende più voti di governare per cinque anni, con una maggioranza solida, è che è un vantaggio per tutti”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno.

sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

© Riproduzione riservata
