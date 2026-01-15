ll prossimo Sabato 17 gennaio dalle ore 10 alle 13 presso il Salone Bonfatti Camera del Lavoro Cgil Via Mantova ,25 Cremona si terrà un incontro pubblico su Referendum Giustizia separazioni delle carriere dei magistrati dove verranno illustrate Le Ragioni del “no”.

A presiedere l’incontro sarà Elena Curci, segretaria provinciale Cgil Cremona, affiancata da Maria Teresa Perin, segreteria Cgil Cremona. Introducono l’incontro Alessio Dinoi, pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Cremona e Giancarlo Corada, presidente provinciale Anpi Cremona. Relatore sarà Marco Ladu professore di Diritto Costituzionale. Seguirà poi un dibattito.

L’iniziativa è promossa congiuntamente dal Comitato dei magistrati “Giusto dire no” e da quello nato dalla società civile “Vota no X difendere Giustizia, Costituzione e Democrazia”. Per i promotori, “la separazione delle carriere voluta dal Governo Meloni è una controriforma, non accorcia la durata dei processi, non offre maggiori garanzie ai cittadini, non serve a tutelare i nostri sacrosanti diritti alla vita, alla sicurezza, alla libertà.

È invece un attacco alla Costituzione italiana, un attacco alla indipendenza della Magistratura e, di conseguenza, al diritto dei cittadini italiani ad avere una giustizia giusta. Le ragioni del No a questa controriforma servono anche a responsabilizzare la politica, tutte le forme di politica e di amministrazione, a comportamenti onesti e trasparenti piuttosto che escogitare scappatoie per sfuggire alla Legge.

Se la Legge deve essere uguale per tutti, non devono esistere aree di privilegio che sfuggono ai rigori della Legge che solo una Magistratura indipendente può garantire pur con tutti i limiti di una struttura carente di organico adeguato. Per questo va bocciato al Referendum con un largo No il provvedimento del Governo, e potenziato l’organico che davvero serve alla Giustizia italiana: questa è la vera riforma!”.

