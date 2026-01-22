Ultime News

22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
Video Pillole

Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari

ROMA (ITALPRESS) – Le microplastiche e le nanoplastiche non sono più solo un problema ambientale, ma una possibile minaccia anche per la salute umana. A lanciare l’allarme è uno studio dell’Università del Molise, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Health, una delle più autorevoli a livello internazionale. La ricerca è stata condotta dal Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti dell’Ateneo molisano ed è firmata dall’assegnista di ricerca Cristina Di Fiore e dal docente Pasquale Avino. Al centro dello studio, il destino delle nanoplastiche ingerite attraverso gli alimenti e la loro possibile capacità di essere assorbite dall’organismo. Secondo i risultati, le caratteristiche fisico-chimiche di queste particelle giocano un ruolo decisivo: dimensioni, forma e composizione influenzano infatti l’interazione con lo strato di muco e con l’epitelio intestinale, le prime barriere di difesa del nostro corpo. In alcuni casi, spiegano i ricercatori, le nanoplastiche potrebbero riuscire a superare queste barriere biologiche, aprendo interrogativi sugli effetti a lungo termine sulla salute. Lo studio mette inoltre in evidenza una criticità importante: le attuali metodologie di analisi non sono ancora sufficientemente standardizzate. Per questo, gli autori sottolineano la necessità di sviluppare strumenti più affidabili per valutare con precisione l’assorbimento e il comportamento delle nanoplastiche nel corpo umano. Una ricerca che apre nuove prospettive scientifiche e rafforza l’urgenza di approfondire un fenomeno sempre più presente nella nostra quotidianità.
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
