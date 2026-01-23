Al Torriani incontro di orientamento con l'Arma dei Carabinieri

Si è svolto nell’aula magna dell’Iis Torriani di Cremona un incontro di orientamento che ha saputo trasformarsi in una vera occasione di dialogo e ispirazione per gli studenti del triennio degli indirizzi di chimica, elettrotecnica, informatica e meccanica. Relatore dell’incontro il Maggiore Gabriele Schiaffini, comandante della compagnia dei Carabinieri di Cremona, che con grande comunicativa ha saputo coinvolgere i ragazzi in modo diretto, muovendosi tra loro, stimolandoli con domande e riflessioni, lontano dalla classica “lezione in cattedra”.

Ad aprire l’evento è stato un video introduttivo che ha presentato l’Arma dei Carabinieri a 360 gradi, mostrando come oggi essa rappresenti una realtà moderna, articolata e fortemente specializzata. Non solo ordine pubblico e sicurezza, ma anche ricerca scientifica, tecnologia, informatica, meccanica, elettronica, tutela ambientale e investigazioni avanzate. Una pluralità di profili professionali che si intrecciano perfettamente con gli indirizzi di studio presenti al Torriani. In particolare, gli studenti di chimica hanno mostrato grande interesse per il lavoro dei Ris, simbolo di come la scienza possa diventare strumento concreto di giustizia e servizio alla collettività.

All’inizio dell’incontro la dirigente scolastica, Simona Piperno, ha invitato gli studenti a cogliere pienamente il valore formativo di questa occasione: la possibilità di dialogare direttamente con un rappresentante dell’Arma che “si mette a vostra disposizione”, non solo per raccontare un mestiere, ma per orientare consapevolmente il futuro dei ragazzi. Un invito che è stato pienamente raccolto, perché il clima che si è creato è stato fin da subito aperto, dinamico e partecipato.

Dopo la presentazione generale, il comandante Schiaffini ha approfondito le fasi di reclutamento e le reali opportunità di carriera, spiegando come l’Arma offra percorsi strutturati di formazione, crescita professionale e specializzazione.

Per molti ragazzi dell’istituto di via Lea Garofalo, l’Arma dei Carabinieri è apparsa non solo come una scelta possibile, ma come una strada completa: una professione che unisce stabilità lavorativa, formazione continua, utilizzo delle competenze tecniche acquisite a scuola e, soprattutto, la possibilità di mettersi in gioco al servizio della comunità. Un lavoro che non è solo occupazione, ma missione, responsabilità e contributo attivo alla società. Un orientamento che non ha proposto un sogno astratto, ma una possibilità concreta e strutturata.

