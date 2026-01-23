Ultime News

23 Gen 2026 Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"
23 Gen 2026 "Camminando un Po", consegna
del ricavato alle associazioni
23 Gen 2026 Sogis al Pirellone, Cisl: "Segnali di rilancio, ma restano forti ombre"
23 Gen 2026 Cinquant’anni da Brema: Cremona ricorda gli “Angeli” del nuoto
23 Gen 2026 Aprica, Ceraso: "Dal Comune una strategia attendista"
Video Pillole

Ex Ilva, Bucci “Vogliamo fabbrica di livello mondiale”

GENOVA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo che lo stabilimento continui a lavorare, ma soprattutto continui a crescere. Ci sono tutte le potenzialità qui per poter fare un discorso importante, soprattutto con i nuovi investitori non appena avremo la possibilità di parlare con loro, per costruire qualcosa di importante non solo a livello italiano, ma anche a livello mondiale”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci parlando dell’ex Ilva a margine della commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento di Cornigliano.
xa8/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...