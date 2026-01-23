Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Video Pillole

Liguria, assessore Nicolò “Bilancio molto positivo per Macula 2026”

GENOVA (ITALPRESS) – “Un bilancio molto positivo, anche perché questa è la 12esima edizione di questo congresso che ormai sta assumendo sempre più valenza nazionale ed è diventato un appuntamento fisso. L’anno prossimo lo faremo a Torino e inizierà una staffetta con Genova”. Lo ha detto Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria, facendo il punto sul congresso Macula 2026 ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, punto di riferimento per il dibattito scientifico sulle maculopatie.
xa8/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...