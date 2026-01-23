Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Video Pillole

Merz “Tra Germania e Italia naturale sintonia, vogliamo industria competitiva”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è una naturale sintonia nella valutazione delle sfide dinanzi a noi, nei nostri Paesi, nelle nostre democrazie, ma anche nell’Unione Europea. Vogliamo la competitività delle industrie e dobbiamo assieme fare di più per la nostra sicurezza”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nel corso della conferenza stampa dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj.

