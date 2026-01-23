Video Pillole
Tg News – 23/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni “Ue scelga se subire destino o essere protagonista”
– Ad Abu Dhabi il trilaterale Mosca-Usa-Ucraina
– L’ultimo saluto a Valentino: “La bellezza salva”
– Crans-Montana, la Procuratrice: “L’indagine può estendersi”
– Tre morti sul lavoro in poche ore
– Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti
– Olimpiadi Milano-Cortina, Sos bagarinaggio
– Cresce l’asse Roma-Berlino dopo vertice intergovernativo
– Previsioni 3B Meteo 24 Gennaio
