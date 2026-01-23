Video Pillole
Tg Sport – 23/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma batte lo Stoccarda, doppietta di lusso di Pisilli
– Il Bologna rimonta due gol al Celtic con Dallinga e Rowe
– Problemi allo stomaco per Paolini, ko in due set con Jovic
– L’Olimpia perde ancora in Eurolega, a Milano passa lo Zalgiris
– Ecco la nuova SF-26, la Ferrari apre una nuova era
