Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Video Pillole

Webuild all’opera nel Messinese dopo ciclone, illustrati interventi a Schifani

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Il presidente del consorzio Messina-Catania (guidato da Webuild con Pizzarotti), ingegnere Antonino Pulejo, ha illustrato al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e a Salvatore Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile, gli interventi a supporto del territorio a seguito dei danni provocati dal ciclone nel Messinese. L’incontro è avvenuto durante un sopralluogo a Mazzeo, frazione di Taormina. vbo/mca3
(fonte video: ufficio stampa Webuild)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...