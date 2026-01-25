Frana a Niscemi, sindaco “Momento drammatico, ma reagiremo”





NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “E’ un’ulteriore ferita grave, è un momento drammatico, siamo tutti provati, ma reagiremo”. Lo ha detto, nel corso di una diretta su facebook, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, a proposito della frana che ha interessato un’area della cittadina del Nisseno.

mgg/ (fonte video: profilo facebook sindaco Niscemi)

