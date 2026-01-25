Ultime News

25 Gen 2026 La Cremonese ora ha fretta: per l'attacco spunta Milan Djurić
25 Gen 2026 La Juvi non si ferma: a Torino arriva la quinta vittoria di fila
25 Gen 2026 Forza lavoro, nel Cremonese l'età media dei dipendenti è di 41,8 anni
25 Gen 2026 Laboratorio di pace in piazza del Comune: gioco e riflessione per i giovani
25 Gen 2026 "Private Sale", a Palazzo Guazzoni Zaccaria in scena lo shopping
Frana a Niscemi, sindaco “Momento drammatico, ma reagiremo”

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “E’ un’ulteriore ferita grave, è un momento drammatico, siamo tutti provati, ma reagiremo”. Lo ha detto, nel corso di una diretta su facebook, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, a proposito della frana che ha interessato un’area della cittadina del Nisseno.
mgg/ (fonte video: profilo facebook sindaco Niscemi)

