Maltempo, La Russa nel Catanese “Prontezza e collaborazione nella ricostruzione”

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “Occorre la massima collaborazione dei sindaci affinché non ci siano figli e figliastri. Abbiamo l’esempio di prontezza nella ricostruzione, anche se su aree più limitate, come il ponte di Genova. Qui mi preoccupa l’ampiezza del territorio ma so che riusciremo e quest’estate ritornerò” ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del sopralluogo al mercato ittico di Acitrezza fortemente danneggiato dal passaggio del ciclone Harry. “Il problema, rispetto ad altre calamità, è il fronte territoriale molto ampio. Non sarà di facile soluzione. Proprio per questo ci vogliono prontezza, risorse e collaborazione soprattutto da parte di tutti i sindaci”, ha aggiunto.

