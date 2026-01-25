Maltempo, sopralluogo di La Russa nei territori colpiti del Messinese e Catanese

MESSINA (ITALPRESS) – “Credo che sia una visita doverosa per testimoniare la vicinanza del Senato e di tutte le forze politiche ai comuni colpiti da questa tragedia”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, in occasione del sopralluogo effettuato nei comuni del Messinese e del Catanese tra i più colpiti dal ciclone Harry nei giorni scorsi.mgg/mca1

(Fonte video: Senato)