Video Pillole
Tg Ambiente – 25/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Qualità dell’aria, la sfida delle città passa da mobilità ed energia
– Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari
mgg/gtr/col
– Sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Qualità dell’aria, la sfida delle città passa da mobilità ed energia
– Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari
mgg/gtr/col
© Riproduzione riservata