Ultime News

25 Gen 2026 Zerbin: “Il campionato è ancora lungo, i punti arriveranno”
25 Gen 2026 Veglia di Pace in Cattedrale: unità e speranza contro la guerra
25 Gen 2026 Incontro su prevenzione oncologica, sala Puerari gremita
25 Gen 2026 Le pagelle di Sassuolo-Cremo: i voti dei grigiorossi
25 Gen 2026 Nicola: "Collocolo ha sentito una fitta"
Video Pillole

Tg Ambiente – 25/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Sostenibilità del packaging al centro del confronto industria-GDO
– Dall’Ue 60 milioni per l’innovazione sostenibile delle città
– Qualità dell’aria, la sfida delle città passa da mobilità ed energia
– Nanoplastiche nel cibo, uno studio italiano apre nuovi scenari
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...