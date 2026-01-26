Ultime News

26 Gen 2026 Giustizia riparativa, al Ghisleri l'abbraccio tra Grena e Bazzega
26 Gen 2026 Audizioni con strumenti storici, fitto calendario al Museo del Violino
26 Gen 2026 "Dove le macchie diventano ricami": l'Alzheimer raccontato da una figlia
26 Gen 2026 Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano
26 Gen 2026 Elezioni Regionali 2028: Piloni coordinatore per il Laboratorio del Pd
Focus Salute – Prevenire il cancro al seno, che ruolo hanno gli stili di vita?

MILANO (ITALPRESS) – Prevenire il tumore al seno: che ruolo hanno gli stili di vita? Che cosa può aumentare il rischio di tumore al seno e quali scelte possono ridurlo? Nel centoventesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i fattori di rischio non modificabili e, soprattutto, quelli modificabili. Conoscere come ridurre il rischio personale di tumore al seno è essenziale: vediamo come.

