Frulli “Evolio Expo punto di riferimento per olio extravergine d’oliva italiano”

BARI (ITALPRESS) – “Evolio è la fiera che ha l’obiettivo di essere il punto di riferimento nazionale e internazionale dell’olio extravergine d’oliva italiano. Abbiamo le competenze, il know how, la storia, per raccontare quello che è l’olio, un prodotto che ha molteplici caratteristiche e fa bene anche al benessere dell’uomo. Questa edizione vedrà oltre 150 espositori, 100 convegni con tematiche importanti, show cooking, talk e, soprattutto, oltre 50 buyer esteri che verranno qui e incontreranno aziende che parleranno di business e di olio italiano”. Lo ha detto il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, alla conferenza stampa per la presentazione di Evolio Expo 2026, la seconda edizione della fiera di riferimento B2B del settore.

