Ultime News

26 Gen 2026 Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano
26 Gen 2026 Elezioni Regionali 2028: Piloni coordinatore per il Laboratorio del Pd
26 Gen 2026 Ultima settimana per utilizzare i biglietti cartacei sui bus
26 Gen 2026 Lavoro in provincia: aumentano assunzioni e dimissioni volontarie
26 Gen 2026 Carte identità cartacee o vecchie CIE: due open day in Comune
Video Pillole

Galvagno nelle città colpite da maltempo in Sicilia “Stravolgeremo Odg dell’Ars”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il Governo regionale ha già trasmesso all’Ars il ddl che riguarda le variazioni di bilancio. Per domani, martedì 27 gennaio, ho quindi convocato una conferenza dei capigruppo per stravolgere il calendario dei lavori: ritengo, infatti, prioritario intervenire in favore dei cittadini, imprenditori, lavoratori e Comuni che hanno subito gravissimi danni a causa del ciclone Harry. Mi auguro che possa esserci la condivisione da parte di tutti i capigruppo, tanto della maggioranza quanto della opposizione, per poter cambiare e modificare l’ordine del giorno esistente, in modo da dare immediatamente quelle risposte certe che servono alla Sicilia”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno che, anche oggi, si è recato nelle città colpite dal ciclone Harry. vbo/mca3
(Fonte video: ufficio stampa Presidenza Ars)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...