Ultime News

26 Gen 2026 Giornata della memoria: storia dell’orchestra femminile di Auschwitz
26 Gen 2026 Giustizia riparativa, al Ghisleri l'abbraccio tra Grena e Bazzega
26 Gen 2026 Audizioni con strumenti storici, fitto calendario al Museo del Violino
26 Gen 2026 "Dove le macchie diventano ricami": l'Alzheimer raccontato da una figlia
26 Gen 2026 Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano
Video Pillole

I medici chiedono una riforma delle norme sulla responsabilità penale

ROMA (ITALPRESS) – Le modifiche della responsabilità dei medici e degli odontoiatri nella crisi delle vocazioni. questo i tema che è svolto a Venezia per iniziatica dell’Omceo provinciale. Al centro dei lavori la carenza dei medici e la scarsa attrattività della professione legata al problema della responsabilità penale. Il commento del presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...