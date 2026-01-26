Lavoratori sempre più anziani, l’età media sale a 42 anni





ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024, ultimo anno per cui sono disponibili dati completi, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha quasi raggiunto i 42 anni. Si tratta di un aumento di circa quattro anni rispetto al 2008, quando era poco sotto i 38. Oggi, inoltre, un lavoratore su tre ha più di 50 anni. È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia. Negli ultimi 16 anni l’età media di operai e impiegati è cresciuta in modo costante e significativo. Solo a partire dal 2020 si osserva una sostanziale stabilizzazione, che però non ha invertito la tendenza strutturale all’invecchiamento della forza lavoro. L’analisi per fasce d’età evidenzia un quadro netto: il segmento considerato più centrale e strategico, quello tra i 25 e i 44 anni, è anche quello che ha registrato la riduzione percentuale più marcata. Al contrario, sono aumentate soprattutto le classi di età più elevate, in particolare gli over 50, con una crescita del 154% tra i 55 e i 59 anni e addirittura del 372% tra i 60 e i 64 anni. Il fenomeno è legato innanzitutto all’invecchiamento generale della popolazione, ma va interpretato anche alla luce delle riforme previdenziali che, nel corso degli anni, hanno progressivamente allungato la durata della vita lavorativa degli italiani.

