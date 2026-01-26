Ultime News

26 Gen 2026 Studenti cremonesi in ascolto della testimonianza di Sami Modiano
26 Gen 2026 Elezioni Regionali 2028: Piloni coordinatore per il Laboratorio del Pd
26 Gen 2026 Ultima settimana per utilizzare i biglietti cartacei sui bus
26 Gen 2026 Lavoro in provincia: aumentano assunzioni e dimissioni volontarie
26 Gen 2026 Carte identità cartacee o vecchie CIE: due open day in Comune
Maltempo in Sicilia, Schifani insedia cabina di regia “Dare risposte immediate”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’input è velocità, coesione tra di noi, impegno a dare risposte immediate nel rispetto della legge a tutti coloro i quali stanno vivendo questo dramma. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione dello stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia”. Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo aver insediato a Palazzo d’Orléans la cabina di regia operativa della Presidenza della Regione per l’emergenza maltempo che ha investito la Sicilia.

fsc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

