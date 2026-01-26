Ultime News

26 Gen 2026 Caso Aprica, Virgilio: "Assurde le richieste della minoranza"
26 Gen 2026 Senzatetto, Della Giovanna: "Al lavoro per una risposta strutturale"
26 Gen 2026 Referendum Costituzionale, gli avvocati: "Ecco perché votare sì"
26 Gen 2026 Nas Cremona, in un anno controllate 320 strutture sanitarie
26 Gen 2026 Giornata della memoria: storia dell’orchestra femminile di Auschwitz
Video Pillole

Maltempo, Musumeci “In alcune zone rivedere collocazione strade e ferrovie”

ROMA (ITALPRESS) – Avremo “un incontro nei prossimi giorni con Anas e con Ferrovie, perché occorrerà rivedere anche la collocazione del sedime ferroviario e del sedime stradale. Le mareggiate torneranno, questo ormai lo abbiamo scoperto, sono arrivate già a casa nostra, e quindi non possiamo immaginare che un sedime ferroviario possa essere collocato a cinque metri dal mare. Non possiamo più farlo, almeno in molte parti”. Così il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, uscendo da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei
Ministri che ha deliberato lo stato di emergenza per il maltempo dei giorni scorsi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

xb1/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...