26 Gen 2026 Caso Aprica, Virgilio: "Assurde le richieste della minoranza"
26 Gen 2026 Senzatetto, Della Giovanna: "Al lavoro per una risposta strutturale"
26 Gen 2026 Referendum Costituzionale, gli avvocati: "Ecco perché votare sì"
26 Gen 2026 Nas Cremona, in un anno controllate 320 strutture sanitarie
26 Gen 2026 Giornata della memoria: storia dell’orchestra femminile di Auschwitz
Maltempo, Todde “Prima stima dei danni in Sardegna intorno ai 200 milioni”

ROMA (ITALPRESS) – “L’incontro è stato positivo nella misura in cui abbiamo visto un percorso adeguato e che condividiamo, in cui i presidenti di Regione saranno commissari per lo stato di emergenza. Sono state stanziate risorse uguali per le tre Regioni, questi 100 milioni sono una primissima tranche per rispondere immediatamente alle esigenze più importanti. Lavoreremo da subito. Una primissima stima è valutata intorno ai 200 milioni, ma è una stima data dai sindaci e non ci sono al suo interno quelle infrastrutturali, strade, porti. In questo momento sta continuando a piovere, quindi, abbiamo uno stato di allerta che, anche se minore, permane”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, al termine del Cdm. “La nostra giunta ha già stanziato una prima somma di 5,5 milioni e sicuramente delibereremo ulteriori risorse”, assicura.

