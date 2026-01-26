Video Pillole
Tg Economia – 26/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione, Eurostat corregge al ribasso il dato sull’inflazione
– Lavoratori sempre più anziani, l’età media sale a 42 anni
– Cresce il turismo, i piccoli Comuni guidano la destagionalizzazione
– Donazioni di immobili, ecco cosa cambia con il Ddl Semplificazioni
azn
– Inflazione, Eurostat corregge al ribasso il dato sull’inflazione
– Lavoratori sempre più anziani, l’età media sale a 42 anni
– Cresce il turismo, i piccoli Comuni guidano la destagionalizzazione
– Donazioni di immobili, ecco cosa cambia con il Ddl Semplificazioni
azn
© Riproduzione riservata