Video Pillole
Tg Sport – 26/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juventus strapazza il Napoli, pari tra Roma e Milan
– L’Atalanta domina il Parma, clamorosa rimonta del Genoa
– Sinner vince il derby con Darderi, grande Musetti con Fritz
– Superbowl LX, sarà Seattle Seahawks contro New England Patriots
– La Barba al Palo – Grazie Yildiz
azn
– La Juventus strapazza il Napoli, pari tra Roma e Milan
– L’Atalanta domina il Parma, clamorosa rimonta del Genoa
– Sinner vince il derby con Darderi, grande Musetti con Fritz
– Superbowl LX, sarà Seattle Seahawks contro New England Patriots
– La Barba al Palo – Grazie Yildiz
azn
© Riproduzione riservata