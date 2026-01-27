Anche a Vescovato è arrivata la Casa dell'Acqua

È entrata in funzione a Vescovato una nuova casa dell’acqua di Padania Acque. Denominata Fonte delle filande, è la numero 109 attiva sul territorio provinciale e si trova in via Cavour.

La struttura, che sostituisce la precedente sorgente, è a disposizione della comunità 24 ore su 24 ed eroga gratuitamente acqua naturale e frizzante refrigerata. L’acqua distribuita è trattata con sistemi di filtrazione a carboni attivi e disinfezione a raggi ultravioletti, a garanzia di qualità, sicurezza e gusto.

Con l’attivazione di Fonte delle filande, Padania Acque rafforza il proprio impegno per una gestione sostenibile della risorsa idrica. L’iniziativa contribuisce in modo diretto alla riduzione dei rifiuti in plastica e promuove una maggiore consapevolezza nel consumo di acqua potabile, riconoscendone il valore come bene pubblico essenziale e di eccellenza.

I clienti di Padania Acque titolari di utenze domestiche, singole o condominiali, e i proprietari di pozzi privati che scaricano in pubblica fognatura, possono prelevare quotidianamente fino a 8 litri di acqua potabile utilizzando il QR Code associato alla propria utenza.

Il QR Code è riportato sulle bollette, sia in formato cartaceo sia digitale, ed è consultabile anche tramite l’app Acqua Tap. Per le utenze condominiali e per i titolari di pozzi privati, il codice è stato inviato tramite apposita comunicazione postale.

Padania Acque ricorda che le analisi dell’acqua erogata sono consultabili direttamente presso le case dell’acqua e nella sezione dedicata del sito web aziendale www.padania-acque.it .

© Riproduzione riservata